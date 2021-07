(Di martedì 6 luglio 2021) Intervento "" delalpino valdostano e delalpino della guardia di finanza di Entreves per salvare duerimasti bloccati in parete in mezzo alla bufera suldel ...

AnsaValledAosta : Soccorso estremo su Dente del Gigante, in salvo 2 alpinisti. Operazione del Soccorso alpino valdostano e guardia di… -

Intervento "" delalpino valdostano e delalpino della guardia di finanza di Entreves per salvare due alpinisti rimasti bloccati in parete in mezzo alla bufera sul Dente del Gigante, nel ...

Intervento "estremo" del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entreves per salvare due alpinisti rimasti bloccati in parete in mezzo alla bufera sul Dente del G ...