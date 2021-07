Sky: Children of the Light unisce i creatori di Journey e Il Piccolo Principe nel nuovo evento stagionale (Di martedì 6 luglio 2021) thatgamecompany, meglio conosciuta per i giochi acclamati dalla critica Journey e Flower, ha lanciato oggi la sua prima stagione collaborativa del suo Sky: Figli della Luce. La speciale stagione piena di avventure di Sky vedrà come protagonista il personaggio amato a livello internazionale, Il Piccolo Principe (Le Petit Prince), dal romanzo francese intergenerazionale per bambini di Antoine de Saint-Exupéry. L'evento arriva giusto in tempo per celebrare il 75° anniversario de Il Piccolo Principe ed è disponibile per il download su Sky tramite l'App Apple, Google Play e Nintendo Switch ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 luglio 2021) thatgamecompany, meglio conosciuta per i giochi acclamati dalla criticae Flower, ha lanciato oggi la sua prima stagione collaborativa del suo Sky: Figli della Luce. La speciale stagione piena di avventure di Sky vedrà come protagonista il personaggio amato a livello internazionale, Il(Le Petit Prince), dal romanzo francese intergenerazionale per bambini di Antoine de Saint-Exupéry. L'arriva giusto in tempo per celebrare il 75° anniversario de Iled è disponibile per il download su Sky tramite l'App Apple, Google Play e Nintendo Switch ...

Advertising

GamingTalker : Sky Children of the Light, al via la prima stagione crossover con Il Piccolo Principe - H0NGLVV : RAGA qualcuno di voi gioca a sky (children of the lights)? perché se sì diventiamo amichett? e andiamo a salvare gl… - favelling : troppo felice perchè nintendo ha finalmente rilasciato Sky children sulla switch - GamesJackhammer : RT @NintendoHall: Sky: Children of the Light, sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei - Megumin44_44 : RT @NintendoHall: Sky: Children of the Light, sguardo in video al titolo dai Nintendo Switch europei -