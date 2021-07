Simon Messner: “Mio padre Reinhold non c’è mai stato. Il suo terzo matrimonio? Mi dà fastidio, sua moglie ha l’età di mia sorella” (Di martedì 6 luglio 2021) Se sei il figlio di Reinhold Messner e la tua passione è l’alpinismo, c’è da scommettere che te l’abbia trasmessa tuo padre. Scommessa persa. Perché Simon Messner, figlio trentenne del re dell’alpinismo, dal papà non ha preso proprio nulla. “Fare il film-maker è il mio lavoro, ma la mia passione è l’alpinismo. E non è stato Reinhold a trasmettermela”, ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Film, insieme a Reinhold (lo chiama così), per la loro casa di produzione Messner Mountain Movie. E salite sui tetti del mondo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Se sei il figlio die la tua passione è l’alpinismo, c’è da scommettere che te l’abbia trasmessa tuo. Scommessa persa. Perché, figlio trentenne del re dell’alpinismo, dal papà non ha preso proprio nulla. “Fare il film-maker è il mio lavoro, ma la mia passione è l’alpinismo. E non èa trasmettermela”, ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. Film, insieme a(lo chiama così), per la loro casa di produzioneMountain Movie. E salite sui tetti del mondo. ...

