Simon Messner: “Mio padre non c’è mai stato, non mi ha nemmeno invitato al suo matrimonio” (Di martedì 6 luglio 2021) Simon Messner racconta il suo rapporto difficile con il padre, scalatore e “re degli 8mila” Reinhold Messner. Oggi lavorano fianco a fianco con la casa di produzione ‘Messner Mountain Movie’, che mette in scena film e lungometraggi che hanno a cuore, inevitabilmente, la passione per la montagna. Il loro rapporto però è rigido e distante, lui chiama persino il padre per nome: “La nostra non è mai stata una relazione padre-figlio, lui non è un genitore come gli altri. Mi fa soffrire, ma lui è il boss, da sempre”, confida Simon al Corsera. “Non è ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021)racconta il suo rapporto difficile con il, scalatore e “re degli 8mila” Reinhold. Oggi lavorano fianco a fianco con la casa di produzione ‘Mountain Movie’, che mette in scena film e lungometraggi che hanno a cuore, inevitabilmente, la passione per la montagna. Il loro rapporto però è rigido e distante, lui chiama persino ilper nome: “La nostra non è mai stata una relazione-figlio, lui non è un genitore come gli altri. Mi fa soffrire, ma lui è il boss, da sempre”, confidaal Corsera. “Non è ...

