Silvio Orlando premio alla carriera al Social World Film Festival 2021

(Di martedì 6 luglio 2021) La Mostra Internazionale del Cinemae si terrà a Vico Equense dal'11 al 18 luglio: 600 opere selezionate provenienti da 52 Paesi e 32 in anteprima, l'edizione sarà dedicata a Marcello Mastroianni, tutte le sere un omaggio a Raffaella Carrà. Uno sguardo al passato con gli omaggi a Marcello Mastroianni e Raffaella Carrà, la valorizzazione dei protagonisti del presente e le occasioni per i talenti del futuro. Il tutto nel segno dell'amore per il cinema. Dall'11 al 18 luglio a Vico Equense torna il, la Mostra Internazionale del Cinema ...

Grande attesa per l'arrivo dell'attore(16 luglio): premio alla carriera e un incontro con i giovani del festival; nella stessa serata premio speciale al miglior produttore a Marco ...... che era venuta benissimo, ma purtroppo sfuocata; la battuta che c'è nel film sul prossimo film, un musical su un pasticcere trotzkista che poi torna in "Aprile" connei panni del ...La Mostra Internazionale del Cinema Sociale si terrà a Vico Equense dall’11 al 18 luglio: 600 opere selezionate provenienti da 52 Paesi e 32 in anteprima Riceviamo e pubblichiamo. Uno sguardo al passa ...Uno sguardo al passato con gli omaggi a Marcello Mastroianni e Raffaella Carrà, la valorizzazione dei protagonisti del presente e le occasioni per i talenti del futuro. Il tutto nel segno dell’amore p ...