Signori difende Immobile: «Sto con Ciro, ha ragione Mancini» (Di martedì 6 luglio 2021) Beppe Signori ha parlato della Nazionale ai microfoni di Dribbling, difendendo Ciro Immobile dalle critiche Intervenuto ai microfoni di Dribbling su Rai2, l'ex attaccante della Lazio Beppe Signori ha parlato della Nazionale difendendo poi Ciro Immobile. Le sue parole: «Ciro ha fatto bene, gioca per la squadra. Da un attaccante ci si aspetta che faccia sempre gol, ma Mancini ha ragione. Solitamente chi fa male nelle fasi eliminatorie poi fa bene nelle altre partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

