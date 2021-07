Sibiu Tour, Ackermann vince l’ultima tappa. Aleotti conquista la corsa, Fabio Aru chiude 3° (Di martedì 6 luglio 2021) Pascal Ackermann ha vinto la terza e ultima tappa del Sibiu Tour (la quarta considerando il breve cronoprologo iniziale). l’ultima frazione, di 205 km con partenza e arrivo a Sibiu lungo un percorso poco impegnativo, si è conclusa con una volata dominata dal tedesco della Bora-hansgrohe, capace di regolare il rumeno Eduard-Michael Grosu (Romania) e il britannico Matthew Walls (suo compagno di squadra). Da segnalare il quinto posto di Marco Canola (Gazprom-RuSvelo) e il sesto di Riccardo Stacchiotti (Vini Zabù). A chiudere la top-10 sono Davide Appollonio (Amore & ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Pascalha vinto la terza e ultimadel(la quarta considerando il breve cronoprologo iniziale).frazione, di 205 km con partenza e arrivo alungo un percorso poco impegnativo, si è conclusa con una volata dominata dal tedesco della Bora-hansgrohe, capace di regolare il rumeno Eduard-Michael Grosu (Romania) e il britannico Matthew Walls (suo compagno di squadra). Da segnalare il quinto posto di Marco Canola (Gazprom-RuSvelo) e il sesto di Riccardo Stacchiotti (Vini Zabù). Are la top-10 sono Davide Appollonio (Amore & ...

