“Si è sposata davvero, ecco le foto!”. Matrimonio vip confermato: lei in abito corto, stivali e rossetto rosso (Di martedì 6 luglio 2021) Adesso ci sono anche le foto a testimoniarlo: i due amati vip sono convolati a nozze. Nelle scorse ore si è celebrato uno dei matrimoni più attesi e la neo sposa ha pubblicato delle immagini bellissime della cerimonia. Quest’ultima è stata fatta in modo assolutamente sobrio, infatti non ci sono stati molti invitati e si è preferito dunque un qualcosa di veramente intimo, riservato a pochissime persone. Ma all’esterno sono stati tantissimi ad aspettare quelle istantanee dei due sposi. Lei ha anche pubblicato un bellissimo video con suo marito, nel quale la si vede molto sorridente e felice, con i suoi meravigliosi capelli biondi tirati per l’occasione all’indietro e un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Adesso ci sono anche le foto a testimoniarlo: i due amati vip sono convolati a nozze. Nelle scorse ore si è celebrato uno dei matrimoni più attesi e la neo sposa ha pubblicato delle immagini bellissime della cerimonia. Quest’ultima è stata fatta in modo assolutamente sobrio, infatti non ci sono stati molti invitati e si è preferito dunque un qualcosa di veramente intimo, riservato a pochissime persone. Ma all’esterno sono stati tantissimi ad aspettare quelle istantanee dei due sposi. Lei ha anche pubblicato un bellissimo video con suo marito, nel quale la si vede molto sorridente e felice, con i suoi meravigliosi capelli biondi tirati per l’occasione all’indietro e un ...

Advertising

hardcorejudas : RT @foisluca84: - Che mito! La adoro! Che messaggi importanti ha lanciato! - Eh davvero... - Un tuffo nel passato! - Non pensavo ti piacess… - Osmin__ : RT @foisluca84: - Che mito! La adoro! Che messaggi importanti ha lanciato! - Eh davvero... - Un tuffo nel passato! - Non pensavo ti piacess… - foisluca84 : - Che mito! La adoro! Che messaggi importanti ha lanciato! - Eh davvero... - Un tuffo nel passato! - Non pensavo ti… - LucioMichele1 : RT @MissSun86528881: Secondo me questa che vuole una pausa dalla relazione a distanza non l' ha mai amato per davvero e magari è pure fidan… - RobertoArduini1 : RT @MissSun86528881: Secondo me questa che vuole una pausa dalla relazione a distanza non l' ha mai amato per davvero e magari è pure fidan… -