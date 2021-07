Serie C, da Palermo e Catania all’Acr Messina: le mosse di mercato delle 3 siciliane (Di martedì 6 luglio 2021) Palermo, Catania e Messina tornano dopo 15 anni a darsi battaglia nello stesso campionato. “Era la stagione 2006/2007. In Serie A. Oggi è cambiata la categoria ma sono alte le ambizioni delle tre società”. Apre così... Leggi su mediagol (Di martedì 6 luglio 2021)tornano dopo 15 anni a darsi battaglia nello stesso campionato. “Era la stagione 2006/2007. InA. Oggi è cambiata la categoria ma sono alte le ambizionitre società”. Apre così...

Palermo, verso il ritiro: “reduci” dalla Serie D, resistono in dieci Mediagol.it Si ferma il 118, gli operatori del soccorso mandano un ultimatum al governo Cobas, Confintesa, Mud, Fials e Fsi-Usae che lo scorso mese avevano manifestato in piazza Parlamento a Palermo alla presenza di oltre mille operatori annunciano nuove azioni di protesta se non saranno ...

La Repubblica: "Strategia 3 siciliane: si riparte da certezze in panchina" La pagina sportiva dell'edizione odierna di Palermo de La Repubblica tratta la questione guida tecnica delle tre squadre locali di terza serie nonché il tema del mercato e ...

