Serie B, ecco i dettagli sulla trasmissione di Helbiz Live (Di martedì 6 luglio 2021) Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto di Helbiz Live per la trasmissione della Serie B: ecco i dettagli Ieri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto Helbiz Live, che ha visto la presenza anche del Presidente della Lega Serie B Mauro Balata. Dalle note rilasciate a margine dell'evento, si evince quello che sarà il prossimo triennio per il Campionato di Serie B. Helbiz si è aggiudicata la trasmissione del torneo per le prossime tre ...

