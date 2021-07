Serena Autieri, l’annuncio arriva appena una settimana dopo l’inizio del nuovo programma (Di martedì 6 luglio 2021) “Dedicato”, in onda su Rai Uno. “Dedicato”, in onda su Rai Uno. (Fonte Instagram)È estate e, come sempre, molti dei programmi più amati dal pubblico sono in ‘vacanza’. Un piccolo stop di qualche mese per poi tornare in onda da settembre, con una programmazione ricchissima. In estate, però, a volte arrivano anche bellissime novità! Come Dedicato, la trasmissione Rai condotta da Serena Autieri, a partire dalle ore 9 e 55 del mattino. LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, Isabella Ricci spiazza tutti: arriva l’annuncio inaspettato Una trasmissione dove le emozioni sono assicurate: è in onda ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) “Dedicato”, in onda su Rai Uno. “Dedicato”, in onda su Rai Uno. (Fonte Instagram)È estate e, come sempre, molti dei programmi più amati dal pubblico sono in ‘vacanza’. Un piccolo stop di qualche mese per poi tornare in onda da settembre, con unazione ricchissima. In estate, però, a volteno anche bellissime novità! Come Dedicato, la trasmissione Rai condotta da, a partire dalle ore 9 e 55 del mattino. LEGGI ANCHE —->Uomini e Donne, Isabella Ricci spiazza tutti:inaspettato Una trasmissione dove le emozioni sono assicurate: è in onda ...

Advertising

zazoomblog : “Per noi una liberazione” Serena Autieri quasi in lacrime in diretta tv - #liberazione” #Serena #Autieri #quasi - unaltrocabron1 : Peggio della morte di Raffaella, c’è solo la morte di Raffaella raccontata da Serena Autieri. Ve prego - WestRaymond3 : Aspettando le parole di Gigi Marzullo da Serena Autieri per compensare la perdita. Buondì a tutt?. - Arcimerlo : Serena Autieri me manna ar manicomio ?? - Setelecomandoio : Noi non ce la meritiamo la legna di Serena Autieri che canta ogni mattina dopo quasi 2 anni di pandemia #dedicato -