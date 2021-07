Semifinali Europei, Italia Spagna in diretta (Di martedì 6 luglio 2021) E' Italia - Spagna , è la sfida che in tanti aspettavano, è la semifinale degli Europei 2021. Con un pensiero rivolto a Raffaella Carrà, icona televisiva notissima in entrambi gli Stati, le Furie ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) E', è la sfida che in tanti aspettavano, è la semifinale degli2021. Con un pensiero rivolto a Raffaella Carrà, icona televisiva notissima in entrambi gli Stati, le Furie ...

Ultime Notizie dalla rete : Semifinali Europei Italia - Spagna, diretta: a Emerson Palmieri il compito di sostituire Spinazzola ...del match omaggio a Raffaella Carrà A un'ora dal fischio d'inizio della semifinale degli Europei ... nell'undici iniziale degli Azzurri contro la Spagna, nella prima delle due semifinali di Euro 2020. ...

Europei, l'analisi di Giannichedda sulle due semifinali

Eriksen e i medici che lo hanno salvato sono invitati speciali alla finale degli Europei La Uefa ha invitato Christian Eriksen e i medici che lo hanno salvato alla finale di Euro 2020, che si giocherà domenica 11 luglio a Wembley.

