Scuola | Figliuolo | “Convincere 215mila insegnanti a vaccinarsi”

Agenzia_Ansa : Figliuolo: 'Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, so… - eia58 : RT @cugusi1952: IL gen.Figliuolo ha dichiarato questa mattina che ci sono 215 mila lavoratori della scuola senza vaccinati e che bisogna fa… - Agenzia_Dire : Il commissario Figliuolo punta a raggiungere l'80% della popolazione vaccinata entro settembre e a immunizzare i pi… - Affaritaliani : Figliuolo: con buona copertura a scuola senza limitazioni - giuseppetp55 : #Figliuolo sui vaccini,continuiamo così,con le 500mila dosi giornaliere,dobbiamo sollecitare i circa 215.000 operat… -

Scuola Figliuolo

Lo dice il generalein visita all'hub vaccinale di Acea a Roma. 'Una copertura vaccinale ... ci dà non solo la possibilità di tornare atutti in presenza, ma di farlo con poche o ...... ci dà una buona sicurezza di tornare atutti in presenza e anche con poche o scarse limitazioni'. Così il commissario straordinario per l emergenza Covid Francesco Paolo, a margine ...Stamattina Figliuolo ha visitato l'hub insieme alla dirigenza di Acea. Il direttore dello Spallanzani, Vaia: "Serve un 'piano Marshall' per le scuole e i trasporti per settembre” ...(Adnkronos) - “L’obiettivo di vaccinare quanto prima tutti gli insegnanti e gli operatori scolastici non ancora immunizzati è un’assoluta priorità, come ha evidenziato anche il generale Figliuolo ...