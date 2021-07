Scuola | Figliuolo | “Convincere 215mila insegnanti a vaccinarsi”

(Di martedì 6 luglio 2021)docenti e personale scolastico ail prima possibile, perché è l’unico modo per tornare ain sicurezza. E’ l’appello lanciato dal generale Francesco Paoloin visita all’hub vaccinale di Acea a Roma. “Sui 60-69 anni ne mancano ancora 1 milione e 400mila. Dobbiamo continuare cercando di facilitare questo tipo di attività, li andiamo a cercare anche nelle aree più remote. Sui 50-59 siamo un po’ indietro e questo è legato a una logica di politica vaccinale: abbiamo spinto molto sugli 80 e 70 anni e ora ci concentreremo sui 50enni”, ha affermato il commissario straordinario per ...

... però io tengo la barra: mio obiettivo è la presenza, obiettivo disono le vaccinazioni". Vaccinare gli studenti prima dell'apertura dellaIl governo spinge dunque per vaccinare gli ...... avremo una buona sicurezza di ritornare ain presenza e anche con scarse limitazioni . ... 'I PIÙ ANZIANI SONO ORMAI IN SICUREZZA', che ha definito 'una bella realtà' l'hub di Acea a ...Francesco Paolo Figliuolo, che ora chiede di 'spingere' sulle vaccinazioni dei 50enni, ma anche su quelle dei 215mila fra operatori scolastici e insegnanti che vanno convinti a immunizzarsi per ...Vaccini agli studenti in Puglia prima dell'inizio dell'anno scolastico. «Questo ci permetterebbe di avere la maggior parte della popolazione studentesca pronta per ...