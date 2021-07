Scuola: D’Incà, ‘sbagliato posticipare riapertura in Veneto, danno per ragazzi’ (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “La proposta di posticipare la riapertura delle scuole in Veneto è sbagliata e dannosa per i nostri studenti: al contrario di quanto propone il presidente Zaia, le scuole si dovrebbero riaprire almeno una settimana prima per permettere ai nostri ragazzi di recuperare i giorni persi di Scuola in presenza negli ultimi due anni. Per questo, come Movimento 5 Stelle, invitiamo Zaia a fare un passo indietro e a rispettare la previsione del ritorno a Scuola tra il 13 e il 16 settembre”. Lo dichiara Federico D’Incà, ministro per i rapporti con il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “La proposta diladelle scuole inè sbagliata esa per i nostri studenti: al contrario di quanto propone il presidente Zaia, le scuole si dovrebbero riaprire almeno una settimana prima per permettere ai nostri ragazzi di recuperare i giorni persi diin presenza negli ultimi due anni. Per questo, come Movimento 5 Stelle, invitiamo Zaia a fare un passo indietro e a rispettare la previsione del ritorno atra il 13 e il 16 settembre”. Lo dichiara Federico, ministro per i rapporti con il ...

Advertising

ProDocente : Posticipare ritorno a scuola in Veneto? D’incà: “Sbagliato. Sarebbe dannoso per i nostri ragazzi” - TV7Benevento : Scuola: D'Incà, 'sbagliato posticipare riapertura in Veneto, danno per ragazzi'... - orizzontescuola : Posticipare ritorno a scuola in Veneto? D’incà: “Sbagliato. Sarebbe dannoso per i nostri ragazzi” - RedazioneAdp : Scuola, il ministro D'Incà è contrario al prolungamento delle vacanze -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola D’Incà SCUOLA, D'INCA': “SBAGLIATO POSTICIPARE LA RIAPERTURA IN VENETO, UN DANNO PER I NOSTRI RAGAZZI” Radio Più