Scuola, didattica a distanze e assenze: presidi preoccupati per l’aumento dei bocciati. Alunni respinti anche nelle primarie (Di martedì 6 luglio 2021) La didattica a distanza ha lasciato molti feriti sul campo di battaglia della Scuola. Il ministero dell’Istruzione non ha ancora elaborato i numeri ufficiali ma ai vertici di viale Trastevere sono consapevoli che i bocciati quest’anno sono superiori all’anno 2018/2019 (quando alle superiori la media era di due promossi su 3). Dai collegi docenti svolti in questi giorni da tutti gli istituti, di ogni ordine e grado, emerge un dato che non lascia spazio a fraintendimenti: nella Scuola dell’obbligo sono aumentate le non ammissioni, soprattutto alle medie ma anche alla primaria. Alla secondaria di secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Laa distanza ha lasciato molti feriti sul campo di battaglia della. Il ministero dell’Istruzione non ha ancora elaborato i numeri ufficiali ma ai vertici di viale Trastevere sono consapevoli che iquest’anno sono superiori all’anno 2018/2019 (quando alle superiori la media era di due promossi su 3). Dai collegi docenti svolti in questi giorni da tutti gli istituti, di ogni ordine e grado, emerge un dato che non lascia spazio a fraintendimenti: nelladell’obbligo sono aumentate le non ammissioni, soprattutto alle medie maalla primaria. Alla secondaria di secondo ...

