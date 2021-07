Scuola, Dad a settembre? Presidi e genitori furiosi: «Cosa ha fatto il governo in un anno e mezzo?» (Di martedì 6 luglio 2021) “La Dad è un elemento di emergenza. È stato utile all’inizio della pandemia. Ma pensare che di nuovo a settembre si inizi la Scuola ancora in Dad significa che le istituzioni in questo anno e mezzo non hanno fatto nulla”. I Presidi sono sul piede di guerra. L’ipotesi di ripristinare la didattica a distanza per il prossimo anno scatena uno tsunami di polemiche e proteste. Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale Presidi Lazio, va giù pesante. “Constatiamo che le istituzioni preposte non si sono impegnate in questo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) “La Dad è un elemento di emergenza. È stato utile all’inizio della pandemia. Ma pensare che di nuovo asi inizi laancora in Dad significa che le istituzioni in questonon hnulla”. Isono sul piede di guerra. L’ipotesi di ripristinare la didattica a distanza per il prossimoscatena uno tsunami di polemiche e proteste. Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionaleLazio, va giù pesante. “Constatiamo che le istituzioni preposte non si sono impegnate in questo ...

Advertising

Corriere : ?? Il governo punta sulla vaccinazione e sull’immunità di gregge: ma se non ci si arriverà in tempo la scuola rischi… - Corriere : E il rientro a scuola è già un rebus. Aule, vaccini, Dad e turni: ecco tutti i nodi (an... - gba_mm : Lo dico adesso per tempo: non saremo nuovamente attrezzati a settembre per affrontare la tematica “scuola”. E quest… - ottovanz : RT @GToccafondi: Il rientro a scuola a settembre in Dad sarebbe una sconfitta per tutti. Dobbiamo evitarlo assolutamente! L’unica vera scuo… - Pastaepatate82 : RT @AssiaVonNeumann: Qua bisogna sperare che i Ferragnez a breve mandino Leone a scuola in modo che Chiara possa incanalare tutte le sue fo… -