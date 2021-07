Scuola, come e quando si riparte. Il Veneto pensa a fine settembre (Di martedì 6 luglio 2021) Scolasticamente parlando sembra di rivivere l’estate scorsa e già questo è drammatico perché davvero nessuno vuole pensare al terzo anno scolastico marchiato dal Covid. Il timore di tanti è che si ripropongano gli stessi problemi a cui non si è trovata soluzione un anno fa: le aule troppo piccole per il distanziamento, i mezzi di trasporto affollati. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha dato una rassicurazione: «Stiamo lavorando per aprire la scuola in presenza, senza se e senza ma». Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) Scolasticamente parlando sembra di rivivere l’estate scorsa e già questo è drammatico perché davvero nessuno vuole pensare al terzo anno scolastico marchiato dal Covid. Il timore di tanti è che si ripropongano gli stessi problemi a cui non si è trovata soluzione un anno fa: le aule troppo piccole per il distanziamento, i mezzi di trasporto affollati. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha dato una rassicurazione: «Stiamo lavorando per aprire la scuola in presenza, senza se e senza ma».

Advertising

AzzolinaLucia : Il problema ‘grande come una casa’ è l’ignoranza di #Pillon e il tentativo di disinformazione, suo e della Lega (e… - Yujumuzh : RT @LaVeritaWeb: La variante delta si diffonde ma non crea problemi in ospedale: va trattata come un normale virus stagionale. Invece da no… - Lucaarggh : RT @LaVeritaWeb: La variante delta si diffonde ma non crea problemi in ospedale: va trattata come un normale virus stagionale. Invece da no… - MastroRadu : RT @LaVeritaWeb: La variante delta si diffonde ma non crea problemi in ospedale: va trattata come un normale virus stagionale. Invece da no… - Pinucci23139488 : RT @MilaSpicola: Vaccinare quanto più possibile, è la via. Ma se vogliamo la scuola in presenza e la sicurezza: predisporre tutto per #vent… -