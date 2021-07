Scuola, classi per soli vaccinati e obbligo per gli insegnanti: le ipotesi per la ripartenza a settembre. Bianchi: «Obiettivo anno in presenza» (Di martedì 6 luglio 2021) C’è l’idea di mettere insieme classi con soli vaccinati. E la proposta di valutare l’obbligo nei confronti del personale scolastico, visto che ci sono molti insegnanti non ancora immunizzati. Come si tornerà a Scuola nel terzo anno dell’emergenza Coronavirus? Due punti sembrano ormai acquisiti: le vaccinazioni e le lezioni in presenza. Ma il Comitato tecnico scientifico ha anche fatto sapere che resteranno in vigore le vecchie regole. Ovvero mascherine in classe, distanziamento sociale, quarantene e controlli in caso di contagi. Con la ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) C’è l’idea di mettere insiemecon. E la proposta di valutare l’nei confronti del personale scolastico, visto che ci sono moltinon ancora immunizzati. Come si tornerà anel terzodell’emergenza Coronavirus? Due punti sembrano ormai acquisiti: le vaccinazioni e le lezioni in. Ma il Comitato tecnico scientifico ha anche fatto sapere che resterin vigore le vecchie regole. Ovvero mascherine in classe, distanziamento sociale, quarantene e controlli in caso di contagi. Con la ...

