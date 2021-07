Scuola, Bianchi: “Obiettivo presenza da settembre, lavoriamo a questo” (Di martedì 6 luglio 2021) Scuola, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha fatto il punto sugli obiettivi per il prossimo anno scolastico Mancano ancora due mesi all’inizio del nuovo anno scolastico, ma si lavora giorno e notte per garantire un graduale ritorno alla normalità. Ne ha parlato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine dell’European Summer Camp a Roma. “Chiederemo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 luglio 2021), il ministro dell’Istruzione Patrizioha fatto il punto sugli obiettivi per il prossimo anno scolastico Mancano ancora due mesi all’inizio del nuovo anno scolastico, ma si lavora giorno e notte per garantire un graduale ritorno alla normalità. Ne ha parlato il ministro dell’Istruzione Patrizioa margine dell’European Summer Camp a Roma. “Chiederemo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Bianchi: «Per il nuovo anno, il Cts consideri le vaccinazioni» - statodelsud : Bianchi: obiettivo presenza a scuola. Chiederemo a Cts precisazione su rientro con vaccini - Pino__Merola : Bianchi: obiettivo presenza a scuola. Chiederemo a Cts precisazione su rientro con vaccini - donatopiccinino : Patrizio Bianchi: Tempo Pieno a Scuola per tutte e tutti - Firma la petizione! - infoitinterno : Scuola, classi per soli vaccinati e obbligo per gli insegnanti: le ipotesi per la ripartenza a settembre. Bianchi:… -