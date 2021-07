Scoperta a Napoli nuova variante del Coronavirus | “E’ unica al mondo”

(Di martedì 6 luglio 2021)unadelall’Università di. Gli scienziati la chiamano “Corradina”, in omaggio all’ultimo discendente di Federico II, ed è un caso unico al. A darne notizia è Il Mattino. Lamutazione del virus è stata individuata in L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Scisciano : “Campania bellezza del Creato” fa tappa a Saviano: Nuovo appuntamento alla scoperta della Campania raccontata dalle… - paolochiariello : ##Juorno #covid scoperta a Napoli la #variante #Corradina - juornoit : ##Juorno #covid scoperta a Napoli la #variante #Corradina - Webuild_Group : ???#Podcast: Il viaggio di Beyond Sound parte da #Napoli, alla scoperta della linea ferroviaria Napoli-Bari??… - occhio_notizie : Variante Corradina scoperta a Napoli, cos'è e perché è un caso unico al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta Napoli

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid ala variante Corradina: 'Gene... L'EPIDEMIA Variante Delta, da Ostia alla Maremma e Sardegna: focolai anche nelle... L'EPIDEMIA Vaccini a, ...... vuoi perché la figura del pibe de oro è indissolubilmente legata a, città tanto amata ... E questo è stato possibile perché in quel ballo non c'era seduzione, ma divertimento, gioco,, ...NAPOLI– L’hanno denominata variante Corradina, in omaggio all’ultimo discendente di Federico II. È una variante del Covid-19 scoperta all’Università di Napoli. Individua ...E intanto una petizione online chiede il transito dei mezzi eco-compatibili all’interno della riserva: «Costringere canoe e kayak ad andare oltre la boa è pericoloso: troppe barche a motore non rispet ...