Sciopero trasporto aereo, presidi a Fiumicino e nei principali scali. “Settore colpito, ma nessuna proroga del blocco dei licenziamenti” (Di martedì 6 luglio 2021) È iniziato questa mattina lo Sciopero generale di 24 ore di tutto il personale del trasporto aereo. A proclamare la protesta sono stati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo “a difesa dell’occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos, ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryanair/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea e di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro Paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) È iniziato questa mattina logenerale di 24 ore di tutto il personale del. A proclamare la protesta sono stati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl“a difesa dell’occupazione dei lavoratori di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos, ma anche Norwegian e di Ernest in liquidazione e delle low cost EasyJet, Ryanair/Malta Air, Wizz Air, Vueling e Volotea e di tutte le compagnie aeree straniere con base e addetti nel nostro Paese, come ad esempio Emirates, delle società di gestioni aeroportuali, di handling e catering e di tutti gli stagionali e ...

Advertising

HDmotori : Trasporto aereo, giornata di caos: le ragioni dello sciopero - joey_frascati : RT @AeroportoPa: #Buongiorno dall’#aeroporto di #Palermo.Ieri è stato un lunedì da leoni: 178 voli ???? e 21.827 pax in transito. Vi ricordi… - fcister69 : RT @fattoquotidiano: Sciopero trasporto aereo, presidi a Fiumicino e nei principali scali. “Settore colpito, ma nessuna proroga del blocco… - Uiltrasporti_N : Sciopero 24 ore di tutto il settore del trasporto Aereo in crisi per pandemia. La mobilitazione continua per chiede… - fattoquotidiano : Sciopero trasporto aereo, presidi a Fiumicino e nei principali scali. “Settore colpito, ma nessuna proroga del bloc… -