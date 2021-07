Sciopero petrolchimici, Re David (Fiom): “Operai sottopagati, non paghino loro la transizione ecologica ma le imprese che hanno inquinato” (Di martedì 6 luglio 2021) “È la prima volta che i lavoratori degli appalti petrolchimici e delle centrali elettriche scioperano. Un popolo di appalti e subappalti dei grandi impianti gestititi da multinazionali che in questi anni hanno visto crescere la loro ricchezza attraverso i subappalti. I lavoratori sono sottopagati e per questo abbiamo chiesto un incontro al Mise ma le porte sono chiuse come per altre vicende”. Così la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, a margine del primo Sciopero unitario del settore del petrolchimico che si è tenuto in piazza Santi Apostoli a Roma. “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “È la prima volta che i lavoratori degli appaltie delle centrali elettriche scioperano. Un popolo di appalti e subappalti dei grandi impianti gestititi da multinazionali che in questi annivisto crescere laricchezza attraverso i subappalti. I lavoratori sonoe per questo abbiamo chiesto un incontro al Mise ma le porte sono chiuse come per altre vicende”. Così la segretaria generale della, Francesca Re, a margine del primounitario del settore del petrolchimico che si è tenuto in piazza Santi Apostoli a Roma. “Il ...

