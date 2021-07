Sciopero del trasporto aereo, i lavoratori di Air Italy in presidio fuori da Linate: “Difficile a 56 anni trovare collocazione nel mercato del lavoro” (Di martedì 6 luglio 2021) I lavoratori degli scali aeroportuali di Milano si sono dati appuntamento a Linate per lo Sciopero di 24 ore del trasporto aereo indetto da Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl TA. La mobilitazione è stata organizzata per richiamare l’attenzione sulle problematiche che stanno vivendo i dipendenti di Alitalia e Air Italy, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos ma anche di Norwegian e di Ernest in liquidazione e di molte altre compagnie aeree, comprese le low cost, con base e addetti in Italia. “Adesso sono in cassa integrazione con prospettive a breve termine di licenziamento perché noi a dicembre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Idegli scali aeroportuali di Milano si sono dati appuntamento aper lodi 24 ore delindetto da Filt Cgil, Uiltrasporti ed Ugl TA. La mobilitazione è stata organizzata per richiamare l’attenzione sulle problematiche che stanno vivendo i dipendenti di Alitalia e Air, Blue Panorama, Air Dolomiti e Neos ma anche di Norwegian e di Ernest in liquidazione e di molte altre compagnie aeree, comprese le low cost, con base e addetti in Italia. “Adesso sono in cassa integrazione con prospettive a breve termine di licenziamento perché noi a dicembre, ...

