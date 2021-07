Schiarita sul ddl penale | domani Cartabia porta gli emendamenti in cdm

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021) Si sblocca l’impasse sulla riforma del processo: oggi cabina di regia del governo tra il premier Mario Draghi, la guardasigillie i capi delegazione delle forze di maggioranza, sull’intera riforma della giustizia,glialdovrebbero approdare in Consiglio dei ministri. Dietro la fine dello stallo, probabilmente anche la timidaall’interno dei 5 Stelle, che restituisce al Movimento un minimo di serenità per potersi sedere al tavolo. Dunque doppio sigillo politico-governativo in arrivo sul ddl che rappresenta un obiettivo primario per ...