Sarri | elogio dell' uomo solo alla Juve

Leggi su panorama

(Di martedì 6 luglio 2021) Maurizioera undentro lantus. O, almeno, si percepiva tale e nonnell'ultima parte di una stagione maledetta perché spezzata dal Covid, ma anche prima. In autunno. Anche quando le cose sembravano volgere al meglio e qualche traccia del suo lavoro scorgersi in un gruppo abituato a vincere praticando percorsi diversi. Unche a ottobre, pochi giorni dopo il successo a San Siro contro l'Inter nella notte forse migliore come qualitàa sua squadra, confessa di aver radunato il suo staff per una riunione capitale: "La mia domanda era: andiamo ...