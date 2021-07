Sarri e il tormento del provincialismo | lasciare il Chelsea per la Juve l’ex bella che a 18 anni non ti filava

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 luglio 2021) Senso del pudore impone di non fare il revival del disgusto ideologico per lantus che Mauriziotrasmetteva quando era l’allenatore del Napoli. Era un copione – ci caddero quasi tutti – ormai archiviato alla voce “tradimento” nella comodità dell’auto-assoluzione: fu lui a fregarci, mica noi babbei. Però quel filo spinato che non lega piùallaè ancora tagliente. E’ un sospeso non elaborato del tutto.ne ha parlato a profusione nell’intervista concessa a Sportitalia, bucando lo stupore dell’habitué del calcio per quegli appassionanti minuti di domande vere e risposte dirette. ...