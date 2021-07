Sarri: “A Napoli mi sono divertito, lasciare il Chelsea per la Juve un errore clamoroso” (Di martedì 6 luglio 2021) Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, torna a parlare anche dello scudetto sfiorato in azzurro: “Dopo Inter-Juve ho visto giocatori piangere”. Lo scudetto vinto con la Juve “è stato dato per scontato e non festeggiato”. “La gestione di Cristiano Ronaldo è difficile”. “Da ottobre sapevo che sarei andato a casa”. “O la Juve punta su Leggi su 2anews (Di martedì 6 luglio 2021) Maurizio, nuovo allenatore della Lazio, torna a parlare anche dello scudetto sfiorato in azzurro: “Dopo Inter-ho visto giocatori piangere”. Lo scudetto vinto con la“è stato dato per scontato e non festeggiato”. “La gestione di Cristiano Ronaldo è difficile”. “Da ottobre sapevo che sarei andato a casa”. “O lapunta su

