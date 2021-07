Sara Pedri | tracce della 32enne vicino al lago Santa Giustina Cani molecolari in azione Rilevato un corpo in acqua

(Di martedì 6 luglio 2021) Ci potrebbe essere una svolta nel caso di, la ginecologa di Forlì in servizio a Cles (Trento), scomparsa il 4 marzo scorso. Iimpiegati dai soccorritori hanno fiutato dellesul parapetto deldi, dove sarebbe anche statounnell’. I carabiniericompagnia di Cles stanno coordinando le indagini. Le operazioni di perlustrdel, però, non sono semplici a causa ...

Czinforma : - OceanBlue2014_1 : RT @Trentin0: Cinque ginecologhe dell'ospedale S.Chiara, al centro del caso Sara Pedri (la giovane ginecologa scomparsa il 4 marzo) si sono… - Gazzettino : Sara Pedri scomparsa da Trento, svolta vicina: tracce su un ponte, trovato un corpo nel lago - NBCreteregione : CASO SARA PEDRI, FIUTATO UN CORPO NEL LAGO - - Trentin0 : Cinque ginecologhe dell'ospedale S.Chiara, al centro del caso Sara Pedri (la giovane ginecologa scomparsa il 4 marz… -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Pedri

A centrocampo invece dovremmo vedere Koke e il giovanissimocome mezzali al fianco di un altro dei veterani superstiti, cioè Busquets; infine il tridente dovrebbe vedere in campo dal primo ...TRENTO. Cinque ginecologhe del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale S. Chiara di Trento, dove lavorava- la giovane ginecologa scomparsa all'inizio di marzo - hanno scritto all'Azienda sanitaria trentina, all'Ordine dei medici e all'assessora provinciale alla salute Stefania Segnana ...Sara Pedri, forse una svolta nel giallo della scomparsa della ginecologa da Trento. A fine marzo, infatti, i cani molecolari specializzati nella ricerca di resti umani e tracce ...Sara Pedri, la 31enne di Forlì, in servizio all’ospedale di Trento, scomparsa il 4 marzo. Prima di far perdere le tracce aveva accusato le pesanti condizioni lavorative ...