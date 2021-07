Santa Maria Capua Vetere, viene da dire: ‘beati gli ultimi’, purché non siano in mano allo Stato (Di martedì 6 luglio 2021) di Carmelo Sant Angelo “Beati gli ultimi” purché non siano in custodia nelle mani dello Stato. Ha ancora senso parlare di “episodi” riguardo ai trattamenti inumani o degradanti, intenzionalmente inferti da coloro che esercitano funzioni di vigilanza e cura sulle persone affidate alla loro custodia? Non accade solo nelle carceri, ma anche negli asili, negli ospedali, nelle case di cura, nelle caserme, nei commissariati, nelle stazioni dei Carabinieri, nelle Rsa… La cronaca è munifica di raccapriccianti resoconti di aguzzini in divisa. Le condizioni di tetra separatezza di questi luoghi ne agevolano indubbiamente la consumazione, ma le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) di Carmelo Sant Angelo “Beati gli ultimi”nonin custodia nelle mani dello. Ha ancora senso parlare di “episodi” riguardo ai trattamenti inumani o degradanti, intenzionalmente inferti da coloro che esercitano funzioni di vigilanza e cura sulle persone affidate alla loro custodia? Non accade solo nelle carceri, ma anche negli asili, negli ospedali, nelle case di cura, nelle caserme, nei commissariati, nelle stazioni dei Carabinieri, nelle Rsa… La cronaca è munifica di raccapriccianti resoconti di aguzzini in divisa. Le condizioni di tetra separatezza di questi luoghi ne agevolano indubbiamente la consumazione, ma le ...

