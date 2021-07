Sanità militare | le tecnologie che aiutano la lotta al Covid-19

Leggi su leurispes

(Di martedì 6 luglio 2021) “: disruptive Technology anti-19 dalla diagnosi precoce alla sicurezza degli ambienti”. Questo il tema dell’incontro che ha avuto luogo, qualche giorno fa, presso il Centro Alti Studi per la Difesa a Palazzo Salviati. Un’occasione per evidenziare la presenza fondamentale delle Forze dell’Ordine nellaal, non solo dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista strategico e sanitario. Il Generale Sebastiani, Ispettore generale della, ha ribadito con forza la centralità della...