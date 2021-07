San Marino è il primo Stato europeo Covid free (grazie al vaccino Sputnik) (Di martedì 6 luglio 2021) San Marino, 6 lug – La Repubblica di San Marino è il primo Stato europeo Covid free. Il traguardo è Stato raggiunto ieri quando l’ultimo paziente si è negativizzato. Si tratta di un uomo di mezza età, con varie patologie, immunodepresso, che risultava positivo da ben cinque mesi. “Il merito di questo risultato – dice Alessandra Bruschi, direttore generale dell’Istituto per la sicurezza sociale di San Marino – è principalmente dovuto alla massiva campagna vaccinale che è stata condotta“. San Marino primo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 luglio 2021) San, 6 lug – La Repubblica di Sanè il. Il traguardo èraggiunto ieri quando l’ultimo paziente si è negativizzato. Si tratta di un uomo di mezza età, con varie patologie, immunodepresso, che risultava positivo da ben cinque mesi. “Il merito di questo risultato – dice Alessandra Bruschi, direttore generale dell’Istituto per la sicurezza sociale di San– è principalmente dovuto alla massiva campagna vaccinale che è stata condotta“. San...

