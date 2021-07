San Giorgio a Cremano, danni al campo sportivo per fuochi d’artificio (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – danni al campo sportivo Paudice a San Giorgio a Cremano (Napoli). Ieri notte, sconosciuti si sono prima introdotti senza alcuna autorizzazione nella struttura comunale poi hanno fatto esplodere fuochi d’artificio oltre le 00.24, suscitando proteste dei residenti in zona. L’episodio è stato denunciato alla Polizia di Stato del locale commissariato. Nei giorni scorsi il San Giorgio Calcio 1926 ha raggiunto la promozione in serie D. ”Sono consapevole che la conquista ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Na) –alPaudice a San(Napoli). Ieri notte, sconosciuti si sono prima introdotti senza alcuna autorizzazione nella struttura comunale poi hanno fatto esplodereoltre le 00.24, suscitando proteste dei residenti in zona. L’episodio è stato denunciato alla Polizia di Stato del locale commissariato. Nei giorni scorsi il SanCalcio 1926 ha raggiunto la promozione in serie D. ”Sono consapevole che la conquista ...

Advertising

anteprima24 : ** San Giorgio a Cremano, #Danni al campo sportivo per fuochi d'artificio ** - ship2shore_it : San Giorgio del Porto cala il tris e mette nel mirino altri relitti (FOTO, VIDEO) - ship2shore_it : Tris di demolizioni per San Giorgio del Porto - muoversivenezia : ?#muoversivenezia?? ??? Giovedì 8 luglio 2021 dalle ore 17.30 alle ore 23 sospensione fermata di San Giorgio in occas… - meriux7 : a porto san giorgio -

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio Pallacanestro Trapani, firma Simone Tomasini Nelle successive stagioni si fa le ossa in Serie B con le maglie di San Giorgio su Legnano e Valsesia. La sua prima chiamata in Serie A2 arriva nella stagione 2017/18 quando si accasa alla FCL ...

Ospedale di Perugia, effettuati oltre 116 interventi endovacolari in quaranta giorni con il nuovo angiorgrafo biplano L'equipe di medici neuroangiografisti della Neuroradiologia diretta dal dottor Giorgio Guercini è ... ← San Giustino, si scaglia con un'ascia contro la figlia per sapere se l'ex moglie frequentava ...

Tre giorni di sport a Porto San Giorgio per il Campionato Nazionale Hansa 303 Federazione Italiana Vela A2 - Pallacanestro Trapani: in arrivo Simone Tomasini La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con Simone Tomasini, guardia di 196 cm e 89 kg proveniente dalla Novipiù JB Monferrato. Il giocatore ha accettato ...

Incidente sull’A30, una persona morta nello schianto tra Salerno e Caserta Incidente sull'autostrada tra Salerno e Caserta, morta una persona. Il dramma è avvenuto nel tratto tra il capoluogo e Castel San Giorgio ...

Nelle successive stagioni si fa le ossa in Serie B con le maglie disu Legnano e Valsesia. La sua prima chiamata in Serie A2 arriva nella stagione 2017/18 quando si accasa alla FCL ...L'equipe di medici neuroangiografisti della Neuroradiologia diretta dal dottorGuercini è ... ←Giustino, si scaglia con un'ascia contro la figlia per sapere se l'ex moglie frequentava ...La Pallacanestro Trapani comunica di aver raggiunto un accordo con Simone Tomasini, guardia di 196 cm e 89 kg proveniente dalla Novipiù JB Monferrato. Il giocatore ha accettato ...Incidente sull'autostrada tra Salerno e Caserta, morta una persona. Il dramma è avvenuto nel tratto tra il capoluogo e Castel San Giorgio ...