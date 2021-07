San Cesareo commemora il valore di Roberto Sutera (Di martedì 6 luglio 2021) Nel rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, a San Cesareo, domenica 4 luglio 2021, si è commemorato l’Appuntato scelto medaglia d’oro al valore dell’Arma dei Carabinieri Roberto Sutera che, lo stesso giorno del 2007, durante un eroico inseguimento di un pregiudicato, morì. Alla cerimonia hanno presenziato: i familiari del militare e degli esponenti delle Istituzioni (civili e militari). Il Comune di San Cesareo è stato rappresentato: dal sindaco Alessandra Sabelli; dal presidente del Consiglio comunale Loredana Farinacci e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) Nel rigoroso rispetto delle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19, a San, domenica 4 luglio 2021, si èto l’Appuntato scelto medaglia d’oro aldell’Arma dei Carabinieriche, lo stesso giorno del 2007, durante un eroico inseguimento di un pregiudicato, morì. Alla cerimonia hanno presenziato: i familiari del militare e degli esponenti delle Istituzioni (civili e militari). Il Comune di Sanè stato rappresentato: dal sindaco Alessandra Sabelli; dal presidente del Consiglio comunale Loredana Farinacci e ...

CorriereCitta : San Cesareo commemora il valore di Roberto Sutera - TrafficoA : A1 - San Cesareo-Valmontone - Incendio A1 milano-Napoli Incendio tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud fine code causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo San Cesareo (Km 3,9) e A1 Svincolo… - TrafficoA : A1 - San Cesareo-Monteporzio - Coda A1 diramazione roma sud - gra Coda tra San Cesareo e Monteporzio Catone per veicolo in avar... - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Sud code causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo San Cesareo (Km 3,9) e A1 Svincolo Monte… -

Ultime Notizie dalla rete : San Cesareo TH OSTUNI/ Mare, sport e relax nel cuore del Salento Le dune comprese tra Torre Canne e Torre San Leonardo sono riconosciute come Riserva naturale. ... una delle spiagge più famose e amate d'Italia, nell'area marina protetta di Porto Cesareo. Poche ...

Donna di Chieti rimasta incinta dopo un intervento di tumore all'utero: una storia a lieto fine Finché non è arrivata all'ospedale San Martino di Genova. Qui il ginecologo Costantini ha ... La bambina è nata questa mattina all'ospedale Ss Annunziata di Chieti con parto cesareo effettuato dal ...

Grave incidente vicino San Cesareo: feriti. Interviene anche l'eliambulanza Monti Prenestini Grave incidente vicino San Cesareo: feriti. Interviene anche l’eliambulanza Mattinata di caos in autostrada Una mattinata di traffico e caos sulla diramazione sud tra San Cesareo e Monteporzio dove un furgone si è scontrato con due auto per cause in corso di accertamento. Cin ...

Incidente in autostrada: scontro tra auto e furgone, cinque feriti Cinque feriti. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato mattina sulla Diramazione Roma Sud dell'autostrada. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un'auto. Necessario l'intervento del ...

Le dune comprese tra Torre Canne e TorreLeonardo sono riconosciute come Riserva naturale. ... una delle spiagge più famose e amate d'Italia, nell'area marina protetta di Porto. Poche ...Finché non è arrivata all'ospedaleMartino di Genova. Qui il ginecologo Costantini ha ... La bambina è nata questa mattina all'ospedale Ss Annunziata di Chieti con partoeffettuato dal ...Mattinata di caos in autostrada Una mattinata di traffico e caos sulla diramazione sud tra San Cesareo e Monteporzio dove un furgone si è scontrato con due auto per cause in corso di accertamento. Cin ...Cinque feriti. Questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato mattina sulla Diramazione Roma Sud dell'autostrada. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un'auto. Necessario l'intervento del ...