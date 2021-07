Samuel | ucciso di botte perché gay | mega - protesta a Madrid

(Di martedì 6 luglio 2021) Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza ae in altre città della Spagna perre contro la morte di, un omosessuale di 24 anni,dinei pressi di un locale a La ...

ariannarch : RT @FredMosby_: A La Coruña, Samuel, un ragazzo di 24 anni, è stato ucciso all'uscita di una discoteca. Vittima di un'aggressione vigliacca… - Biagio71To : RT @ypurpuraa: “Samuel non è morto, Samuel è stato ucciso” Hai 24 anni, ti chiami Samuel, esci una sera per divertirti e ti prendono a bast… - Biagio71To : RT @FredMosby_: A La Coruña, Samuel, un ragazzo di 24 anni, è stato ucciso all'uscita di una discoteca. Vittima di un'aggressione vigliacca… - border_ichigo : RT @SHohenzollern: Aveva 24 anni Samuel. La sua colpa era essere gay. La sua condanna essere massacrato di botte e ucciso. #JusticiaParaS… - vivranda : RT @FredMosby_: A La Coruña, Samuel, un ragazzo di 24 anni, è stato ucciso all'uscita di una discoteca. Vittima di un'aggressione vigliacca… -

Il grido: "è statoperché gay". "L'omicidio dinon è stato un evento casuale", ha gridato una dimostrante col megafono. L'uccisione diha provocato grande commozione nel ......stanno partecipando alle manifestazioni organizzate in diverse città spagnole contro l'uccisione diLuiz, un uomo gay di 24 anni che la notte tra venerdì e sabato era stato picchiato e...In questi giorni migliaia di persone stanno partecipando alle manifestazioni organizzate in diverse città spagnole contro l'uccisione di Samuel Luiz, un ...Il giovane è stato pestato a La Coruña, in Spagna, la notte tra venerdì e sabato. Al momento sono state interrogate 13 persone e la pista omofobica è stata confermata dagli inquirenti ...