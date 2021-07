Samuel Luiz: il ragazzo morto dopo essere stato massacrato di botte perché gay (Di martedì 6 luglio 2021) La follia omofoba non è un’esclusiva solamente italiana. In Spagna, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 luglio si è trasformata in una vera e propria tragedia. La vittima è un 24enne assistente infermiere, pestato a sangue fuori da un locale a La Coruña, nella zona Nord-Ovest del Paese iberico. Si chiamava Samuel Luiz e a nulla sono serviti i tentativi dei medici di soccorrerlo. Troppo gravi le ferite per le botte subite. E la Spagna è scesa in piazza proprio per manifestare contro l’ennesimo episodio di violenza omofoba che si è trasformato in un omicidio. -Grosse mobilisation ce soir à #Madrid (2) et #Barcelone (1), ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) La follia omofoba non è un’esclusiva solamente italiana. In Spagna, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 luglio si è trasformata in una vera e propria tragedia. La vittima è un 24enne assistente infermiere, pea sangue fuori da un locale a La Coruña, nella zona Nord-Ovest del Paese iberico. Si chiamavae a nulla sono serviti i tentativi dei medici di soccorrerlo. Troppo gravi le ferite per lesubite. E la Spagna è scesa in piazza proprio per manifestare contro l’ennesimo episodio di violenza omofoba che si è trasformato in un omicidio. -Grosse mobilisation ce soir à #Madrid (2) et #Barcelone (1), ...

VELOSPORT1960 : Samuel Luiz aveva 24 anni, i manifestanti chiedono giustizia e chiarezza sul crimine - renderman81 : RT @angelo_bri: Samuel Luiz Muñiz aveva 24 anni. Ieri sera è stato assassinato a La Coruña per quello che era. La #omofobia è un pericolo… - Matteo18110667 : RT @angelo_bri: Samuel Luiz Muñiz aveva 24 anni. Ieri sera è stato assassinato a La Coruña per quello che era. La #omofobia è un pericolo… - fisco24_info : Omofobia, massacrato e ucciso di botte in Spagna: migliaia in piazza: Samuel Luiz aveva 24 anni, i manifestanti chi… - angelo_bri : Samuel Luiz Muñiz aveva 24 anni. Ieri sera è stato assassinato a La Coruña per quello che era. La #omofobia è un p… -