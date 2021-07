Samsung Italia, Graf nuovo Head of Marketing Communication and Media (Di martedì 6 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics Italia annuncia la nomina di Adrian Graf a Head of Marketing Communication and Media.Con questo nuovo ruolo e riportando direttamente al Presidente Sung Taek Lim, Adrian Graf assume la responsabilità della definizione e dello sviluppo dei piani di Marketing dell'azienda, della loro gestione e implementazione e delle strategie di comunicazione. Il manager guiderà la divisione che comprende l'area Marcom, l'area Crm e l'area Media con l'obiettivo di innovare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) MILANO (ITALPRESS) –Electronicsannuncia la nomina di Adrianofand.Con questoruolo e riportando direttamente al Presidente Sung Taek Lim, Adrianassume la responsabilità della definizione e dello sviluppo dei piani didell'azienda, della loro gestione e implementazione e delle strategie di comunicazione. Il manager guiderà la divisione che comprende l'area Marcom, l'area Crm e l'areacon l'obiettivo di innovare e ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: Vodafone & Dell per creare la prima rete Open RAN d'Europa... - #dell #vodafone #openran #airtel #samsung #5g #jio #smartphon… - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Samsung Electronics Italia annuncia la nomina di Adrian Graf a Head of Marketing Communication… - PuntoCellulare : Nei giorni scorsi abbiamo anticipato l'arrivo anche in Italia del Galaxy M32, smartphone lanciato in anteprima in I… - CeotechI : Vodafone & Dell per creare la prima rete Open RAN d'Europa... - #dell #vodafone #openran #airtel #samsung #5g #jio… - HDblog : RT @HDblog: Samsung Galaxy M22, il prezzo è giusto? In rete filtra quanto costerà -