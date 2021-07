Saman, la Procura chiede l’arresto internazionale dei genitori. Ma il Pakistan potrebbe rifiutarlo (Di martedì 6 luglio 2021) La Procura di Reggio Emilia ha formalizzato la richiesta di arresto internazionale per i genitori di Saman Abbas, la 18enne Pakistana che si presume sia stata uccisa ormai più di due mesi fa dai familiari perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. La richiesta di rogatoria al Pakistan per il padre e la madre di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, dovrà ora passare alla firma del ministero della Giustizia e di quello degli Esteri, per le rispettive autorizzazioni. La rogatoria al Pakistan per i genitori di Saman Per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Ladi Reggio Emilia ha formalizzato la richiesta di arrestoper idiAbbas, la 18ennea che si presume sia stata uccisa ormai più di due mesi fa dai familiari perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. La richiesta di rogatoria alper il padre e la madre di, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, dovrà ora passare alla firma del ministero della Giustizia e di quello degli Esteri, per le rispettive autorizzazioni. La rogatoria alper idiPer ...

