"Salvini o Meloni premier?". Sallusti, cosa dicono i sondaggi: un solo modo per decidere (Di martedì 6 luglio 2021) Matteo Salvini e Giorgia Meloni si stanno contendendo il ruolo di primo partito italiano e della coalizione del centrodestra. La lotta nei sondaggi va ormai avanti da settimane: in alcune delle ultime rilevazioni sarebbe già avvenuto il sorpasso di Fratelli d'Italia ai danni della Lega, anche se in quella condotta da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di lunedì 5 giugno si è verificato un contro-sorpasso. La Lega è infatti prima con il 20,6 per cento (+0,3 rispetto a sette giorni fa), mentre Fdi è al 20,5 e in calo dello 0,2. Della sfida interna al centrodestra se n'è discusso a Stasera Italia su Rete4, dove Alessandro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Matteoe Giorgiasi stanno contendendo il ruolo di primo partito italiano e della coalizione del centrodestra. La lotta neiva ormai avanti da settimane: in alcune delle ultime rilevazioni sarebbe già avvenuto il sorpasso di Fratelli d'Italia ai danni della Lega, anche se in quella condotta da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana di lunedì 5 giugno si è verificato un contro-sorpasso. La Lega è infatti prima con il 20,6 per cento (+0,3 rispetto a sette giorni fa), mentre Fdi è al 20,5 e in calo dello 0,2. Della sfida interna al centrodestra se n'è discusso a Stasera Italia su Rete4, dove Alessandro ...

