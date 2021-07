Salernitana, il sindaco di Baronissi: “Salernitana iscritta in A senza se e senza ma” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – “La serie A conquistata sul campo appartiene a Salerno, alla sua terra e ai suoi tifosi. La stucchevole vicenda dell’iscrizione è soltanto una guerra aperta tra Gravina e Lotito. La FIGC non adotti decisioni politiche, non mediti vendette personali e regoli i conti altrove. Anche le responsabilità della Federazione gioco calcio sono evidenti perché da tempo conosce la situazione ed ha consentito tale sistema attraverso una lunga serie di proroghe. Da Gravina, dal quale aspettiamo di conoscere anche la posizione della società sportiva Lazio, ci attendiamo l’iscrizione della Salernitana al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “La serie A conquistata sul campo appartiene a Salerno, alla sua terra e ai suoi tifosi. La stucchevole vicenda dell’iscrizione è soltanto una guerra aperta tra Gravina e Lotito. La FIGC non adotti decisioni politiche, non mediti vendette personali e regoli i conti altrove. Anche le responsabilità della Federazione gioco calcio sono evidenti perché da tempo conosce la situazione ed ha consentito tale sistema attraverso una lunga serie di proroghe. Da Gravina, dal quale aspettiamo di conoscere anche la posizione della società sportiva Lazio, ci attendiamo l’iscrizione dellaal ...

