Sabino Cassese e i manganelli buoni di Scelba contro quelli di Santa Maria Capua Vetere (Di martedì 6 luglio 2021) Il giurista Sabino Cassese, insigne accademico, dispensa consigli dagli schermi delle tv e dalle pagine dei grandi giornali. E’ talmente tanto insigne che il suo nome spesso viaggia lungo i fili immaginari che portano al Colle più alto, il Quirinale. Una prospettiva che non ci piaceva prima e che oggi confidiamo sia definitivamente sepolta. Già, perché Cassese ha superato la linea di guardia rivelando, dalle pagine del Corriere della Sera, nostalgia per il manganello del ministro Mario Scelba, cosa che non può coesistere con il pensarsi un sincero democratico. Scrive l’insigne: “I manganelli adoperati a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Il giurista, insigne accademico, dispensa consigli dagli schermi delle tv e dalle pagine dei grandi giornali. E’ talmente tanto insigne che il suo nome spesso viaggia lungo i fili immaginari che portano al Colle più alto, il Quirinale. Una prospettiva che non ci piaceva prima e che oggi confidiamo sia definitivamente sepolta. Già, perchéha superato la linea di guardia rivelando, dalle pagine del Corriere della Sera, nostalgia per il manganello del ministro Mario, cosa che non può coesistere con il pensarsi un sincero democratico. Scrive l’insigne: “Iadoperati a ...

