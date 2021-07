Sabino Cassese e i manganelli buoni di Scelba contro quelli di Santa Maria Capua Vetere

(Di martedì 6 luglio 2021) Il giurista, insigne accademico, dispensa consigli dagli schermi delle tv e dalle pagine dei grandi giornali. E’ talmente tanto insigne che il suo nome spesso viaggia lungo i fili immaginari che portano al Colle più alto, il Quirinale. Una prospettiva che non ci piaceva prima e che oggi confidiamo sia definitivamente sepolta. Già, perchéha superato la linea di guardia rivelando, dalle pagine del Corriere della Sera, nostalgia per il manganello del ministro Mario, cosa che non può coesistere con il pensarsi un sincero democratico. Scrive l’insigne: “Iadoperati ...

Purtroppo, come evidenzia ancora non è in possesso della dirigenza politica il dato relativo a quanti siano davvero coloro che sono sul libro paga pubblico; i dati noti ricordano che ...
Ho conosciuto Enrico Manca nel 1958. Avevo 20 anni, ero socialista per tradizione di famiglia (mio padre era stato un giovane collaboratore di Matteotti fino alla sua tragica fine). Anche per questo – ...