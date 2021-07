Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia a caccia di conferme con l’Irlanda (Di martedì 6 luglio 2021) Quarto turno del Guinness Sei Nazioni Under 20 2021 domani e all’Arms Park di Cardiff andranno in scena tre partite in una sola giornata. E si partirà con l’Italia che sfida l’Irlanda alla ricerca di una seconda vittoria nel torneo dopo il netto successo contro la Scozia. Come detto, gli azzurrini arrivano all’appuntamento forti di uno dei loro migliori risultati del Sei Nazioni Under 20 e anche dopo due prestazioni più che positive nonostante la sconfitta. I ragazzi di Brunello cercheranno di ripartire dalla vittoria per 43-3 sulla Scozia per tentare il colpaccio contro ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021) Quarto turno del Guinness Sei20 2021 domani e all’Arms Park di Cardiff andranno in scena tre partite in una sola giornata. E si partirà conche sfidaalla ricerca di una seconda vittoria nel torneo dopo il netto successo contro la Scozia. Come detto, gli azzurrini arrivano all’appuntamento forti di uno dei loro migliori risultati del Sei20 e anche dopo due prestazioni più che positive nonostante la sconfitta. I ragazzi di Brunello cercheranno di ripartire dalla vittoria per 43-3 sulla Scozia per tentare il colpaccio contro ...

