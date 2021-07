Rosario da Fiesole: dove seguire la preghiera del 7 luglio (Di martedì 6 luglio 2021) Mercoledì 7 luglio alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario di Santa Maria in Primerana a Fiesole, presiede mons. Mario Meini Fiesole – ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 7 luglio alle 20.50, per recitare insieme il Rosario trasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. La preghiera sarà trasmessa dal Santuario di Santa Maria in Primerana a Fiesole (Firenze), con mons. Mario Meini, Vescovo di Fiesole. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 6 luglio 2021) Mercoledì 7alle ore 20.50 su Tv2000 e InBlu2000 e Fb dal Santuario di Santa Maria in Primerana a, presiede mons. Mario Meini– ‘Prega con noi’ Tv2000 e InBlu2000 invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi, mercoledì 7alle 20.50, per recitare insieme iltrasmesso su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu2000, e su Facebook. Lasarà trasmessa dal Santuario di Santa Maria in Primerana a(Firenze), con mons. Mario Meini, Vescovo di. L'articolo L'Opinionista.

"Prega con noi", il 7 luglio il Rosario da Fiesole

Tappa toscana per l'iniziativa con i media cattolici: la preghiera, guidata dal vescovo Meini, sarà trasmessa su Tv2000 e InBlu2000

