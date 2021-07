Roma | saluta Pau Lopez | arriva Rui Patricio Giornata decisiva

(Di martedì 6 luglio 2021)per definire il futuro portiere della: ai saluti Pau, attesa la chiusura per Rui, quella odierna, per definire il futuro dei portieri della. Come conferma il sito Gianlucaadimarzio.com,la Capitale Pau, già a Marsiglia per sostenere le visite mediche con l’OM: accordo trovato con un prestito oneroso, il cui riscatto obbligatorio è fissato a 12 milioni in caso di raggiungimento di 20 partite stagionali da parte dell’estremo difensore spagnolo. ...

Advertising

MomentiCalcio : #PauLopez saluta la #Roma: partito questa mattina direzione #Marsiglia - Stefani29974118 : #Repost Salutatore ?? --- Un Supersaluto dal Bravissimo Attore turco #daydreamer #CanYaman che saluta tutte le fan c… - ruslandzhebr : RT @ASRomaFemminile: Ciao Agnese, in bocca al lupo per il futuro! #ASRomaFemminile - VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le news più importanti della giornata! GRAFICA! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA… - infoitsport : Bonfantini saluta la Roma: sempre più vicina alla Juventus Women -

Ultime Notizie dalla rete : Roma saluta

E ancora: IX edizione del Concorso Nazionale "San Vigilio in?canto" di; VIII Concorso Nazionale di esecuzione musicale "Al Chiaro di Luna"; VI Concorso Nazionale di musica "Momenti musicali" ai ...Discorso a parte merita Kluivert per il qualee Lipsia sono tornati a parlare negli ultimi ... EDINJOSÉ Ne farà parte sicuramente Dzeko, un altro in bilico, che ieri - alla pari dei suoi ...Giornata decisiva, quella odierna, per definire il futuro dei portieri della Roma. Come conferma il sito Gianlucaadimarzio.com, saluta la Capitale Pau Lopez, già a Marsiglia per sostenere le visite ...ROMA RUI PATRICIO – Proprio nel giorno in cui la Roma saluta Pau Lopez (atterrato a Marsiglia), i giallorossi potrebbero concludere l’accordo per il sostituto. Per la porta capitolina José Mourinho av ...