Roma | raggiro del “rip deal” | nuovo caso | smascherato truffatore | colpo da 100 000 euro

(Di martedì 6 luglio 2021), truffa del Ripper un ammontare di circa 100 mila: la Polizia di Stato arresta un cittadino italiano 25 enne di origine bosniaca. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Salario Parioli, diretto da Angela Cannavale e del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale, hanno proceduto all’arresto di K. M. cittadino italiano di 25 anni, di origine bosniaca, con precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di, poiché accusato di aver commesso numerosi furti ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, raggiro del “rip deal”, nuovi casi: smascherato truffatore, colpo da 100.000 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Roma raggiro

Il Corriere della Città

I truffatori ne sono stati consapevoli più di tutti, tanto che i sistemi disi sono ... Il web e la truffa: l'analisi di Federmanager Un'analisi di Federmanager, che cita l'indagine della ......informatico Scritto da redazione 29 Giugno 2021 0 11 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp, 28 ...una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi dipiù ...Un biglietto falso, una donna che si convince del contrario e il tentativo di intascare una vincita mai esistita del valore di cinquecento mila euro. Ora rischia un'accusa per tentata truffa ...La decisione della Federcalcio inglese per la gara dei quarti di finale tra Ucraina e Inghilterra: pessime notizie per i tifosi britannici ...