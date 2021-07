Rocco Siffredi e l’improvviso dietrofront sul ddl Zan | “I gay pride mi hanno rotto il ca**o”

(Di martedì 6 luglio 2021)è fra le celebrità cheda sempre manifestato una certa vicinanza al mondo LGBT+, come dimostrato anche dalla recente battaglia a favore del ddl Zan. L’ex attore di film per adulti lo scorso aprile aveva aderito alla campagna promossa da Vanity Fair a sostegno del ddl Zan, accodandosi alla nutrita schiera di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema chechiesto a gran voce l’approvazione della legge contro l’omotransfobia. Ecco perché stupisce questo improvviso e inspiegabiledisulle ...

Corona si è espresso senza mezzi termini Già, tempo fa, si era schiarato contro a questa decisione. Ora, a far sentire la sua voce c'è anche Fabrizio . Senza peli sulla lingua, il ...: "Ho sbagliato sul Ddl Zan"/ "Ciro Grillo? La colpa è di noi genitori" TENSIONE GRILLO - CONTE, TRAPELA OTTIMISMO Adnkronos spiega che non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti ...VIGARANO MAINARDA. Tornano gli appuntamenti estivi al Gnam & Garden di Vigarano Mainarda, lo spazio situato accanto a Dondi Multistore (via Cento, 58). La rassegna si apre questa sera con Umberto Smai ...Rocco Siffredi è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni del quotidiano Libero: si parla del Ddl Zan, di Ciro Grillo, dei film vietati ...