RoboCop Rogue City ci porta in una Detroit allo sbando nei panni dell' iconico RoboCop! Trailer e finestra di lancio

(Di martedì 6 luglio 2021) A sorpresa, l'ultimo annuncio durante il Nacon Connect farà sicuramente felici i fana serie di film lanciati negli anni '80. Alex Murphy, ovvero, sta per tornare in una nuova avventura videoludica chiamata. Per adesso ci sono pochissimi elementi a riguardo: lo studio di sviluppo Teyon sta creando una storia originale nell'universo del franchise, in cui la vostra missione sarà quella di proteggere la città diormai. Il primocondiviso durante l'evento non ci dice granché, anche ...

City A conclusione dell'evento, Nacon ha svelato un nuovo progetto: si tratta diCity , nuovo videogioco basato sul franchise di MGM in sviluppo presso lo studio Teyon. ...Basterebbe fare esempi recenti, come quella diOne , in cui veniva finalmente canonizzato un ... e Naha, già scrittore di altre opere simili come per il ciclo di, hanno saputo ...A sorpresa, l'ultimo annuncio durante il Nacon Connect farà sicuramente felici i fan della serie di film lanciati negli anni '80. Alex Murphy, ovvero RoboCop, sta per tornare in una nuova avventura vi ...Nacon Connect 2021: tutte le novità dall'evento digitale | Scopriamo i dettagli della conferenza virtuale tenuta dal publisher francese.