Roberto Mancini | il dramma che l’ha fortemente segnato | “Ricordo tutto di quel giorno” | momento dolorosissimo

Leggi su sologossip

(Di martedì 6 luglio 2021) In una sua recentissima intervista,ha ampiamente raccontato ilche: undavvero. In queste ultime settimane, c’è da ammetterlo: non si fa altro che parlare di lui. Dopo la sua esperienza all’Inter e allo Zenit San Pietroburgo,ha assunto il ruolo di commissario tecnico della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.