Roberto Mancini e la Nazionale | il rimorso del passato | la compensazione del presente | l’obiettivo del futuro e non chiamatelo sogno

(Di martedì 6 luglio 2021) Ilassomiglia molto a una strana forma di. Perché il suoè scoppiato come una bolla di sapone in una serata d’estate del 1988. Sul prato verde di Düsseldorf un ragazzo corre a perdifiato verso la tribuna. Ha ventitré anni e il corpo fasciato da una maglia azzurra con il numero 18 appiccicato sulle spalle. Avanza un metro dopo l’altro, con un grido di rabbia che gli spalanca la bocca e l’indice della mano destra puntato dritto contro la tribuna stampa. Sulla sua faccia non c’è nessuna traccia di gioia. Anche se ha appena segnato il gol che ha portato in vantaggio l’Italia contro la Germania Ovest nella prima ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa del Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #ItaliaSpagna… - MarcoBellinazzo : Penso che chi fa il mio mestiere debba essere sempre il più possibile distaccato e oggettivo, ma stasera, lasciatem… - Eurosport_IT : 'Sono stati veramente straordinari, abbiamo esultato con loro' ?????????? Roberto Mancini fai i complimenti all'ItalBa… - FilipponeDiego1 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ??? La sintesi della conferenza stampa del Ct Roberto #Mancini alla vigilia di #ItaliaSpagna @robymancio… - HighFive_BB : Roberto Mancini e l’Italbasket: “Rimarrà una partita memorabile per anni” -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Mancini

Curiosamente, quel giorno di 33 anni fa, in campo c'è anche, attuale CT della Nazionale. La terza semifinale è datata 2000 ed è entrata di diritto negli annali. L'Italia gioca ad ...e Luis Enrique, pur trovandosi davanti al bivio del torneo, sembrano comunque decisi a ...urla a Immobile in ogni gara e a ripetizione, Lucho protegge a priori Morata. Magari hanno ...Il dato di OptaPaolo incorona il difensore. L’attesa per la prima semifinale in programma per stasera Wembley è sempre più alta. Il difensore italiano detiene il record di partite vinte con la casacca ...La prima semifinale di Euro 2020 si apre con una vera e propria ‘classica’ del calcio europeo, tra due squadre che sulla carta sembravano doversi trovare dai lati opposti del tabellone.